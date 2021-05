Getuigenoproep straatroof Hoge Dijk

De politie is een onderzoek gestart naar de straatroof en wil graag in contact komen met getuigen. Heeft u op zondagavond 2 mei bij de Hoge Dijk, nabij de Tafelbergweg en de Ruwelswal, iets waargenomen van de straatroof, of wellicht de verdachten kort voor of na 22.30 uur gezien? Laat het dan weten aan de politie. U kunt daarvoor bellen met 0900-8844 of uw informatie delen via onderstaand tipformulier. U kunt eventueel ook anoniem tippen via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

2021090650