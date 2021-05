Ongeldig rijbewijs ingevorderd tijdens controle

Uit onderzoek bleek dat zijn rijbewijs ruim een jaar geleden ongeldig was verklaard, de man had het document echter nooit ingeleverd. Door de agenten wordt proces-verbaal tegen de man opgemaakt voor het overschrijden van de maximum snelheid en het rijden met ongeldig rijbewijs. Zijn auto is overgebracht naar het bureau. Het rijbewijs is nu wel ingenomen door de agenten.