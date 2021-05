‘Vermiste personen opsporen is maatwerk’

Een vermissing komt in eerste instantie altijd binnen op een regionale meldkamer. Corine: ‘Kan een basisteam de vermiste niet snel terugvinden of hebben ze hulp nodig bij het zoeken, dan nemen ze contact op met ons. Stap één is altijd het doorzoeken van de laatst bekende locatie door collega’s. Bij dementerenden in een verzorgingstehuis komt het bijvoorbeeld vaak voor dat iemand op een verkeerde verdieping is of op de kamer van iemand anders.’



Basisteams hebben al aardig wat middelen tot hun beschikking om iemand op te sporen. Een middel dat vaak wordt ingezet bij een vermissing is Burgernet. ‘Daarmee kunnen we momenteel lokaal het publiek vragen om mee te zoeken naar een persoon, zonder dat het een al te grote impact heeft op de privacy van de gezochte. Dat is met het plaatsen van een vermiste online wel anders, dat middel wordt daarom enkel ingezet na schriftelijke toestemming van ouders of familie.’



Corine kijkt doordat ze al meer dan twintig jaar op de meldkamer werkt, niet snel meer van vermissingszaken op. ‘Mensen die naar 112 bellen voor een vermissing zijn vaak in paniek, logisch want je belt natuurlijk niet zomaar. Wij proberen structuur in het zoeken naar de persoon aan te brengen. Zelfs collega’s kijken nog wel eens op van de vragen die we stellen, maar dat komt omdat we alles wel eens hebben meegemaakt. Denk bijvoorbeeld aan een vermiste persoon die thuis onder de eigen auto bekneld was geraakt, of aan een kind dat gewoon in een kast thuis verstopt zat.’