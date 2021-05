Aanhoudingen na overval op woning

De daders vernielden een ruit van de woning om binnen te komen. Hierdoor werd de bewoner wakker. Op het moment dat de overvallers een trap in de woning opliepen werden ze door de bewoner tegengehouden. Er ontstond een gevecht waarna de overvallers vluchtten.

De gewaarschuwde politie stelde direct een (sporen)onderzoek in. Hierdoor kon enkele weken geleden een 20-jarige man uit de gemeente Rheden als verdachte worden aangehouden. Deze verdachte bekende zijn aandeel. Hij is voorgeleid aan de rechter commissaris en werd in bewaring gesteld.

Ook een vrouw die informatie had verstrekt aan de overvallers werd aangehouden voor betrokkenheid bij deze zaak. Zij is na verhoor in vrijheid gesteld.

Het onderzoek is nog volop gaande en de politie sluit niet uit dat op korte termijn de twee andere daders kunnen worden aangehouden.

2021036509 (hp)