Woningoverval Castricum, getuigen gezocht

Het slachtoffer, een 43-jarige inwoner van Castricum, heeft aangifte gedaan. Hij heeft het volgende signalement opgegeven: Man 1 was ongeveer 1.80 meter lang, had een smal gezicht en een getinte huidskleur, gekleed in een zwarte jas. De tweede verdachte was ongeveer 1.70 meter lang. Ook hij had een donkere huidskleur en was gekleed in een rode jas. De aangever heeft het over mannen met een Sri Lankaans uiterlijk. Het slachtoffer wordt slachtofferhulp aangeboden.

De politie verricht een technisch sporenonderzoek en houdt een buurtonderzoek.

De politie is op zoek naar getuigen van de overval en roept deze op zich te melden via 0900-8844. Mocht u op een andere manier weten wie bij de overval betrokken zijn dan horen wij dat ook graag. Dat kan anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2021089596.

In bijgaand filmpje de getuige-oproep in bewegend beeld.