Beelden vernieling hindoe tempel in Team West

Vernieling hindoetempel Den Haag

Op 24 maart rond 14.50 uur werd er door een onbekende man een ruit ingegooid van een hindoe tempel aan de Mijtenstraat in Den Haag. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van deze man. Op de beelden is te zien dat de man wat uit zijn jas pakt en een gooiende beweging maakt. Vervolgens sprint de man weg in de richting waaruit hij gekomen was.

WhatsApp fraude Leiden

Een 59-jarige inwoonster van Leiden kreeg op dinsdag 30 maart een zogenaamd WhatsApp bericht van haar dochter met een hulpvraag. Het slachtoffer maakte vervolgens een bedrag van 2751, - euro over naar het zogenaamde bankrekening van haar dochter. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de pinner in Rotterdam.

Bankfraude Gouda

In februari dit jaar kreeg een 83-jarige inwoner uit Gouda tijdens internetbankieren een melding dat zijn bankpas was verlopen. De man kon zogenaamd direct een nieuwe aanvragen. Een nieuwe bankpas is nooit aangekomen in plaats daarvan heeft iemand met zijn gegevens op de Markt in Gouda 6000, - euro van zijn rekening gehaald. In de uitzending worden er camerabeelden getoond van de pinner.

Heeft u informatie over een van de zaken?

Bel uw tips door via de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 of bel anoniem met M.0800-7000.

Team West: iedere dinsdag om 17.00 uur bij TV West. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Op woensdag 7 april wordt Team West nog een aantal keer herhaald.