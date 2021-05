Bestelbus met mogelijk drugs aangetroffen, inzittende gearresteerd

De politie kreeg dinsdagavond een melding dat op de woonboulevard een bestelbus stond waar drugs en wapens in zouden zitten. De verdachte auto met een inzittende werd rond 19.00 uur aangetroffen. In de auto werden verdachte pakketten, mogelijk met drugs, gevonden. Een 29-jarige man, woonplaats onbekend, werd gearresteerd. Hij werd voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. De bestelauto werd voor nader onderzoek in beslag genomen en door een bergingsbedrijf weggetakeld. Nader onderzoek zal uitwijzen welke stof is aangetroffen.