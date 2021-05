Tieners vluchten op gestolen bromfiets

Een alerte getuige had de achtervolging gezien en zag dat de bromfiets werd achtergelaten nabij de Warandepoort. Hierop werd de meldkamer gebeld. Aan de hand van het kenteken werd duidelijk dat het voertuig eind april in Breda was gestolen. Direct zijn de agenten naar de desbetreffende locatie gereden. Terwijl zij daar onderzoek deden, zagen zij twee jongens lopen. Bij het zien van de politie renden zij weg. Het bleek om de ontkomen bestuurder en passagier te gaan. Zij werden na een korte achtervolging te voet aangehouden. De gestolen bromfiets is in beslag genomen.