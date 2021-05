Vuurwerkbom door brievenbus in Vaals

Er zijn zes woningen ontruimd, omdat het op dit moment niet zeker is of de gehele vuurwerkbom ontploft is. De EOD komt ter plaatste om te onderzoeken of dit het geval is.



De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben. Heeft u meer informatie of beschikt u wellicht over videobeelden? Neem dan contact met ons op. Dan kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-700.