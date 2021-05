'Wisselend financieel beleid risicovol voor politie, OM en Rechtspraak'

De onderzoekers brachten in kaart op welke manieren de drie organisaties worden gefinancierd en wat de voor- en nadelen van bepaalde financieringswijzen zijn. Daarnaast is gekeken hoezeer de begrotingen van politie, OM en Rechtspraak van 2010 tot 2020 fluctueerden, bijvoorbeeld door bezuinigen of extra investeringen. Daarbij bleken bezuinigingen veelal generiek van aard terwijl extra investeringen juist voor specifieke doelen werden ingezet.



Financiering van de politie

Volgens de korpsleiding van politie komen veel van de huidige problemen neer op het ontbreken van duurzame financiering: “Wat de politie nodig heeft is dat er veel meer naar de lange termijn wordt gekeken. We kunnen het ons niet permitteren om dan weer te moeten krimpen en dan weer te groeien. Het WODC wijst er terecht op dat hierdoor risico’s ontstaan in de kwaliteit van het werk. Met een stabiel groeipad voor de uitgaven kunnen we evenwichtig en duurzaam investeren in zowel goede mensen en als in (digitale) middelen.”



Stabiliteit

Politie, OM en de Rechtspraak vragen de politiek al langer te zorgen voor een stabiele, robuuste financiering van de rechtsstaat. Naast stabiliteit is volgens hen fors meer geld nodig. Deze oproep wordt gesteund door de Regioburgemeesters.



Achtergrond

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een aangenomen motie van senator Paul Rosenmöller (GroenLinks). Met deze motie roept de Eerste Kamer de regering op te onderzoeken hoe de politie, OM en de Rechtspraak op een stabiele manier kunnen worden gefinancierd. De rechtsstaat is volgens de Eerste Kamer gebaat bij zo’n solide financiering. De motie was een reactie op het wispelturige beleid waar de drie organisaties de afgelopen jaren mee werden geconfronteerd, en de bezuinigingen die daar vaak mee gepaard gingen.