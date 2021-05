Getuigen gezocht van autobrand

Rond 22:40 uur kregen de hulpdiensten een melding van een personenauto die in brand stond op een parkeerplaats tussen de Brouwerstraat en de Nieuwstraat in. De brandweer bluste het voertuig, maar kon niet voorkomen dat deze zwaar beschadigd raakte. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand en sluit brandstichting niet uit.



Voor het onderzoek is de politie op zoek naar getuigen. Heeft u dinsdagavond iets verdachts gezien in de omgeving van de Brouwerstraat? Heeft u een camera in de buurt en mogelijk videobeelden? Of heeft u andere informatie over deze brand? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).



2021090348