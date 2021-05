Man pleegt vernielingen aan woning

De bewoners belden de politie toen ze, terwijl ze in bed lagen, geluiden voor hun woning hoorden en het vermoeden hadden dat er mogelijk werd ingebroken. Agenten waren snel ter plaatse en troffen de verdachte aan die bij de oprit onder andere verlichting en bekabeling zou hebben vernield. De dienders hielden de man aan. Hij werkte niet meer waardoor ze hem naar de grond moesten werken om hem aan te kunnen houden en over te kunnen brengen naar het politiebureau. De verdachte leek onder invloed te zijn en maakte een verwarde indruk. Hij is ingesloten in het cellencomplex. De bewoner heeft aangifte gedaan van vernieling.