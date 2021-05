Man sticht brand in cellencomplex

Arrestantenverzorgers ontdekten rond 21.30 uur dat er mogelijk brand in een cel zou zijn. De arrestant is direct uit de cel gehaald, waarna de beginnende brand door collega’s gedoofd kon worden. Arrestanten zijn in eerste instantie in hun eigen cel gebleven, maar de bevelhebber van de brandweer gaf aan dat het complex uitgebreid gelucht moest worden vanwege de forse rookontwikkeling. De meewerkende arrestanten zijn tijdelijk buiten in arrestantenbussen geplaatst. Alle aanwezigen zijn gecontroleerd door de ambulance, enkele personen hadden rook ingeademd maar hoefden verder niet behandeld te worden.

De ingesloten verdachte wordt vandaag verhoord voor dit incident, de politie heeft aangifte gedaan tegen de man.