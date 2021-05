Twee aanhoudingen voor tanken zonder te betalen

De politie kreeg rond 22.45 uur de melding dat een auto met daarin 3 personen getankt zou hebben zonder te betalen. Agenten kregen de auto op de Ruytershoveweg in Bergen op Zoom in het vizier en gaven een stopteken. Dat werd genegeerd en de auto ging er met hoge snelheid vandoor. Daarop reed de bestuurder door onder andere Heerle en Steenbergen. Aan de Hoogstraat in Steenbergen verloor de bestuurder de macht over het stuur en kwam de auto tot stilstand. De drie inzittenden gingen er vervolgens te voet vandoor richting een bosschage. Na een zoekslag, door meerdere eenheden, in de omgeving werden in een tuin aan de Oudlandsestraat uiteindelijk twee verdachten, 26 en 24 jaar oud (verblijfplaats onbekend), aangehouden. De derde man werd niet meer aangetroffen. Het duo is ingesloten.