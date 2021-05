Drie verdachten aangehouden na overval woning

Terwijl de collega’s nog naar de Eikenwal onderweg waren, zagen ze al dat de gestolen auto in het kanaal lag. Van de verdachten ontbrak op dat moment nog ieder spoor. De collega’s zijn daarop in de omgeving uit gaan kijken en uiteindelijk werden twee mannen en een vrouw in de omgeving van de Heeklaan aangehouden. Daarbij werd door een collega een waarschuwingsschot gelost omdat één verdachte in eerste aanleg weigerde te voldoen aan een bevel om te stoppen.