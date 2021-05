Politie zoekt getuigen van schietincident

Er is nog veel onduidelijk over de aanleiding voor dit schietincident. We doen daarom uitgebreid onderzoek. Daarbij zijn we ook op zoek naar mogelijke camerabeelden. Woont u in de omgeving van het incident en beschikt u mogelijk over goede beelden, neem dan contact met ons op. Uiteraard is andere informatie die ons kan helpen ook welkom. Tippen kan via 0900-8844 of anoniem: 0800-7000 (www.meldmisdaadanoniem.nl). Ook kunt u gebruik maken van bijgevoegd tipformulier om informatie te delen of beelden te uploaden.