Mishandeling in Sittard

Sittard - Een man is woensdagmiddag rond 14:00 uur mishandeld door drie andere mannen op de Eisenhowerstraat in Sittard. Het slachtoffer is met een stok geslagen en heeft onder bedreiging van een mes zijn portemonnee en telefoon moeten afstaan. Het slachtoffer is hierbij gewond geraakt.