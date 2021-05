Aanrijding onder invloed

Negeren rode licht

Het verkeer op de Van Heuven Goedhartlaan stond stil voor een rood verkeerslicht. De 33-jarige bestuurder negeerde en passeerde dit rode licht en kwam op de kruising met de N201in botsing met een andere personenauto. De 33-jarige man kon na het ongeval zijn auto zelf verlaten, de 62-jarige bestuurder raakte bekneld in zijn voertuig.

Hulp snel ter plaatse

Twee politieagenten waren getuigen van het ongeval en de overtreding en konden direct hulp verlenen. Bij de Amsterdammer werd ter plaatse een blaas- en speekseltest afgenomen. De blaastest wees uit dat de bestuurder minimaal twee keer de toegestane hoeveelheid alcohol tot zich had genomen. De speekseltest sloeg aan op het middel amfetamine. Er is bloed afgenomen voor aanvullend onderzoek.

Beide bestuurders die betrokken waren bij het ongeval zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De 62-jarige bestuurder liep zwaar lichamelijk letsel op. De verkeersongevallendienst van de politie doet onderzoek naar het ongeval. De betrokken bestuurders zullen verhoord worden.

Alcohol- en drugstest

Naast de al bekende alcoholtest is de politie in de gelegenheid om bestuurders te testen op het gebruik van drugs. De politie kan drugsgebruik aantonen via een speekseltest en/of bloedonderzoek. Verdachte bestuurders moeten medewerking verlenen aan dit onderzoek.

In het algemeen geldt dat rijden onder invloed van stoffen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden niet is toegestaan. De indicatieve test wordt alleen gedaan als er een aanwijzing is dat er drugs zijn gebruikt door een bestuurder, bijvoorbeeld door rijgedrag, de geur die wordt waargenomen als het portier wordt geopend, gedragskenmerken bij een verkeerscontrole of het wegrijden na het bezoek aan een coffeeshop.

2021090784