Opnieuw geldezels aangepakt

Westvoorne/Brielle/Hellevoetsluis - Afgelopen week zijn er in Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis geldezels in de leeftijd van 18 jaar tot 35 jaar aangepakt op verdenking van betrokkenheid bij internetoplichting en witwassen. Deze actie van het team Veel Voorkomende Criminaliteit Haringvliet is in navolging op de actiedagen in februari en eind maart toen rechercheurs in samenwerking met reclassering, Humanitas DMH (trajectbegeleiding bij Licht Verstandelijke Beperking en Multi problematiek) en het Openbaar Ministerie al 25 geldezels hebben verhoord.