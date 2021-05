Politie Rotterdam maakt vijf arrestaties na uit de hand gelopen geluidsoverlast

Geslagen

Eén van de aanhoudingen op de Zaagmolenstraat betreft een 17-jarige jongen uit Utrecht die zich bemoeide met een andere aanhouding en door een agent werd geduwd en in zijn gezicht werd geslagen. De agent in kwestie heeft de dag erna, samen met zijn leidinggevende, contact gezocht met de jongen. Hij zegt te fel te hebben gereageerd en noemt de klap die hij had gegeven ‘buitenproportioneel’. Hij heeft de jongen daarvoor zijn excuses aangeboden.

Iedere politiemedewerker die geweld toepast, moet dit melden bij zijn leidinggevende. Het gebruikte geweld zal beoordeeld en besproken worden. De zaak tegen de jongen, die voor belediging was aangehouden, is geseponeerd.



Geluidsoverlast

De politie ging op 5 mei rond 19.40 uur af op de melding van ernstige geluidsoverlast. Het betrof een deel van een groep van 200 personen die eerder die dag op andere locaties in de stad waren gesommeerd te stoppen met een manifestatie die het karakter had gekregen van een dansevenement. Ter plaatse op de Crooswijksebocht zagen agenten een groep jongeren rond een auto van waaruit een installatie enorm harde muziek klonk. De agenten gaven de jongeren de opdracht het geluid uit te zetten en weg te gaan, maar daar gaven de jongeren geen gehoor aan. In plaats daarvan werd de sfeer snel grimmig. De jongeren slingerden grove beledigingen richting de agenten, werden agressief en keerden zich massaal tegen de agenten. Zij voelden zich genoodzaakt de groep met gebruik de wapenstok van zich af te houden. Pas na enkele charges en vijf aanhoudingen keerde de rust weer terug. De 17-jarige jongen en een 19-jarige man uit Tiel zijn op 5 mei heengezonden. De overige aangehouden mannen zitten nog vast.