Man aangehouden na aanrijden fietser

De fietser en automobilist kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. Daarbij raakte de fietser dusdanig gewond dat hij voor behandeling naar het ziekenhuis moest. Bij de bestuurder van de auto werd een speekseltest afgenomen waaruit bleek dat hij mogelijk onder invloed van drugs achter het stuur zat. Daarop is de man aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verder onderzoek. Daar is bloed bij hem afgenomen. Na verhoor is hij weer in vrijheid gesteld.