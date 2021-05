Politie doet onderzoek naar ongeval op Ringbaan-Noord

Het ongeval gebeurde op zondag 2 mei rond 3.40 uur op de Ringbaan-Noord. Kort voor het ongeval hebben getuigen twee auto’s met hoge snelheid over de Ringbaan-Noord zien rijden in de richting van Ringbaan-Oost. De auto van het slachtoffer, een Volkswagen Polo, belandde door nog onbekende oorzaak op zijn kop. De bestuurder, een 26-jarige Tilburger, raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.