Jongen gewond bij steekincident

Het slachtoffer kwam te voet gelopen vanuit de richting van het station toen hij een woordenwisseling kreeg met twee andere jongens. Op de Oranjelaan werd hij plotseling gestoken. Het tweetal is op de fiets gevlucht. De politie heeft na onderzoek één van de twee verdachten kunnen aanhouden. Zij is nog naar de tweede verdachte op zoek. Ook onderzoekt zij wat er precies is voorgevallen. De politie vraagt iedereen die iets meer weet over dit steekincident, dit te melden via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.