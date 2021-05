Een hartelijk welkom voor 84 nieuwe politiecollega’s in Midden-Nederland

De beëdiging is de start van iedere loopbaan bij de Nationale Politie. Dit officiële moment staat in teken van de kern van het politiewerk dat de studenten in de toekomst gaan uitvoeren. Politiechef Martin Sitalsing en plaatsvervangend politiechef Leo Wallage heetten de studenten van harte welkom in Midden-Nederland.

Vanwege coronamaatregelen werden deze in kleine groepen beëdigd, met voldoende afstand. Familie en vrienden konden meekijken via een livestream.

De nieuwe generatie

‘Welkom in de eenheid. Vandaag natuurlijk, maar vooral met oog op de toekomst. Want we hebben jullie hard nodig.’ Zo opende Leo Wallage de ceremonie voor de eerste groep van 24 studenten, in het opleidingscentrum van de politie in Almere. Daarmee doelde hij op het gat dat de komende jaren zal ontstaan door het pensioen van bijna 17.000 politiemedewerkers. Een grote uitdaging, waar de instroom van een nieuwe generatie studenten zeer welkom is. Dat zullen er komend jaar landelijk 2.000 tot 2.500 zijn, vertelde de plaatsvervangend politiechef aan de groep.

Afspiegeling van de samenleving

Één van de onderwerpen die uitgebreid besproken werd, is de onpartijdigheid die een politiemedewerker in zijn of haar werk uit hoort te stralen. Daar ging politiechef Martin Sitalsing dieper op in. ‘Wij zijn een afspiegeling van de samenleving. We zijn allemaal anders en dat willen we ook zijn. Dat betekent dat we er zijn voor iedereen. Ongeacht afkomst, geloof of opvattingen. Dat maakt de Nederlandse politie bijzonder, dat we het gesprek met niemand uit de weg gaan. Buiten, maar zeker ook binnen. We kunnen aangesproken worden op onze professionaliteit, treden de-escalerend op en proberen altijd in verbinding blijven.’

De eed of belofte

Tijdens de eed of belofte belooft de nieuwe medewerker om zorgvuldig om te gaan met het contact en de informatie die bij het politiewerk komt kijken. Dat benadrukte Leo Wallage nogmaals voor alle aanwezigen. ‘Dit is een feestelijke gebeurtenis. Het is een mijlpaal dat je bent toegelaten en daar mag je trots op zijn. Het heeft ook een serieus karakter, want je verklaart ook wat je hebt gedaan en zult gaan doen. Niet alleen tegenover je collega’s, maar ook naar de mensen thuis, die nu meekijken.’

Inkijk in het werk

Dat is een belangrijk onderdeel van dit moment: een inkijk geven in wat het betekent als een dierbare bij de politie werkt. Dat komt met verantwoordelijkheden die niet alledaags zijn, legt Martin Sitalsing uit. ‘Je maakt in één dag soms dingen mee die andere mensen in hun hele leven niet mee zullen maken. Je komt op plekken of in wijken waar je misschien nooit eerder komt. Blijf nieuwsgierig, kijk naar de mensen achter de zaak. Dat maakt ons goede politiemannen en – vrouwen, waar we met recht trots op mogen zijn’.

Aan alle 84 nieuwe collega’s van de eenheid Midden-Nederland: welkom en heel veel succes!