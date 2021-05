Poging woningoverval met geweld: getuigen gezocht

Woensdagavond 5 mei 2021 rond 21.30 uur werd er aangebeld bij de woning aan de Zeeweg in IJmuiden. De bewoonster deed de deur open en twee onbekende mannen stapten direct de woning in. De bewoonster wilde voorkomen dat de mannen verder de woning in gingen, waarna direct een worsteling ontstond en beide mannen het nodige geweld gebruikten. Mogelijk door het tumult en het verzet van de vrouw, vluchtten de twee mannen weg zonder buit. Vermoedelijk gingen zij ervandoor in de richting van de Velserduinweg. De vrouw bleek meerdere verwondingen te hebben.

De politie heeft direct een onderzoek ingesteld en is na de melding direct op zoek gegaan naar de twee mannen. Zij werden niet meer aangetroffen. Van de daders is het volgende signalement bekend:

Dader 1

- blanke man

- leeftijd: ongeveer 40 jaar

- lengte: ongeveer 1.85 meter

- hij sprak Nederlands met accent

- sportief uiterlijk

- hij had geen gezichtsbeharing

- hij droeg een donkere kleurige hoodie en een spijkerbroek.

Dader 2

- blanke man

- leeftijd: ongeveer 40 jaar

- lengte: iets kleiner dat dader 1, ongeveer 1.80 meter

- slank postuur

- donker ringbaardje

Vragen aan het publiek:

De politie komt graag in contact met getuigen of mensen die informatie hebben over deze mannen of over deze poging woningoverval.

* Heeft u woensdagavond 5 mei verdachte personen voor of rond het tijdstip van 21.30 uur gezien in de omgeving van de Zeeweg of de Velserduinweg?

* Heeft u mogelijk camerabeelden van woensdagavond 5 mei uit de directe omgeving en zijn daar twee mannen op te zien die voldoen aan bovenvermelde signalementen? De recherche komt graag in contact met mensen die in het bezit zijn van (beveiligings)camera’s rondom die omgeving. De beelden kunnen worden geüpload via politie.nl/upload. Vermeld u er a.u.b. zaaknummer 2021090960 bij.

* Heeft u overige informatie die de politie kan helpen bij dit onderzoek?

Neemt u dan contact op via 0900-8844 en vermeld u er a.u.b. zaaknummer 2021090960 bij.

Heeft u informatie maar blijft u liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2021090960