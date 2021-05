Dodelijk steekincident; politie zoekt getuigen

Melding

Rond 20.20 uur kreeg de politie een melding binnen van een steekincident op de Rijswijkseweg ter hoogte van de Van Leeuwenhoekstraat. Op straat troffen agenten de zwaar gewonde man aan. Samen met verschillende hulpdiensten werd het slachtoffer gereanimeerd. Helaas mocht de hulp niet meer baten. De politie heeft direct de omgeving van het steekincident afgesloten en een uitgebreid (sporen) onderzoek gedaan. De recherche heeft een aantal omstanders gesproken en uit die verklaringen kwam een mogelijk betrokken voertuig naar voren.



Aanhoudingen

Later op de avond rond 23.15 uur werd deze auto, een zwartkleurige Opel Insignia door agenten op de Erasmusbrug in Rotterdam gezien. Direct werd deze auto aan de kant gezet. Agenten maakten daarbij gebruik van de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten (BGTV). De inzittenden, een 21-jarige man uit Delft en een 17- jarige vrouw uit Den Haag, werden aangehouden. Later op de avond heeft zich ook nog een 20-jarige man uit Den Haag aan een politiebureau gemeld, ook deze man is aangehouden. Een Team Grootschalige Opsporing onder leiding van een officier van justitie doet uitgebreid onderzoek naar dit dodelijk steekincident. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Camerabeelden

In het kader van het onderzoek komt de politie graag in contact met mensen die donderdagavond 6 mei rond 20.20 uur op de Rijswijkseweg bijzonderheden zijn opgevallen. Beschikt u over camerabeelden of dashcambeelden of heeft u andere informatie? Bel 0800-6070.

Anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000. Informatie kan ook worden gedeeld via het onderstaande tipformulier.