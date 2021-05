Vrouw raakt al haar spaargeld kwijt door online oplichting

De vrouw klikte op een link in een advertentie waarin stond vermeld dat je door cryptovaluta in te leggen geld kon verdienen. De advertentie kwam op de vrouw erg betrouwbaar over. Nadat zij haar gegevens invulde werd zij gebeld door een persoon die zich voordeed als medewerker van het bedrijf. Deze persoon zou de vrouw helpen haar account in te stellen. Om dit te doen had het bedrijf alleen de bankgegevens van de vrouw nodig, en zij moest een startbedrag inleggen.

Vervolgens vroeg het bedrijf haar om nog een aantal geldbedragen over te maken. De vrouw maakte uiteindelijk al haar spaargeld over naar het bedrijf. Ook leende zij nog geld van een familielid, en maakte ook dit geld over. Het slachtoffer was in de veronderstelling dat het geld in waarde zou stijgen. Toen zij haar ‘verdiende’ geld op wilde nemen, wat zo’n 40.000 euro had moeten zijn, bleek dit niet te kunnen en kwam de vrouw erachter dat zij was opgelicht. Het slachtoffer heeft aangifte gedaan en de politie stelt een onderzoek in.