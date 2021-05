Vier tieners aangehouden na diefstal met geweld

Het slachtoffer verklaart dat hij rond 16:30 uur met zijn auto via de Statenlaan het bospad in rijdt om een vriendin op te halen. Op het bospad ziet hij de desbetreffende vriendin, samen met een andere vriendin, staan. Op dat moment komen meerdere jongens op zijn auto af. Ze openen de deuren van de auto en slaan het slachtoffer. Met onder andere de mobiele telefoon van het slachtoffer vluchten ze het bos in. Omstanders helpen het slachtoffer en bellen direct de politie.

Politiemensen houden rond 17:40 uur op het station in Breda een 14-jarige jongen uit Tilburg aan. In de Hoofdstraat in Rijen worden rond 18:30 uur twee 14-jarige meisjes uit Dorst en Rijen aangehouden. De vierde verdachte, een 15-jarige jongen uit Rijen, meldt zich iets na middernacht op het politiebureau. Ook hij is aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. Die vier tieners zitten vast en worden door de politie gehoord. De zaak is in onderzoek.