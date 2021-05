Vrouw aangehouden na opzettelijk vernielen van meerdere voertuigen

Breda - De politie hield vrijdagochtend 7 mei een 35-jarige vrouw, zonder vaste woon of verblijfplaats, aan nadat zij opzettelijk tegen meerdere voertuigen in de Schippersdonk in Breda is gereden. De vrouw is na een korte achtervolging aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex. Onderzoek wees uit dat ze zonder rijbewijs en onder invloed van drugs achter het stuur zat.