Weer verdachte aangehouden voor rellen Den Bosch

Het onderzoek naar de rellen in Den Bosch is nog steeds in volle gang en gaat onverminderd door. Eerder brachten we al een groot aantal verdachten van de rellen herkenbaar in beeld en met succes. We hebben al een hoop verdachten aangehouden en er zijn inmiddels fikse straffen opgelegd. Maar we zijn nog niet klaar. Was je bij de rellen betrokken? Meld je dan bij de politie.