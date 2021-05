Vermoeden van brandstichting bij brand in Veendam

Het pand bestaat uit een café met daarboven kamerverhuur. De politie ontruimde het pand en de omliggende panden. De brandweer rukte met groot materieel uit om de brand te bestrijden. Ook was er ambulance aanwezig en uit voorzorg de traumahelikopter. Omstreeks 01:00 uur of 01:30 uur gaf de brandweer het sein "brand meester." Gelukkig raakte bij de brand niemand gewond. De schade is echter groot.

Vermoeden van brandstichting

Uit het politieonderzoek naar deze brand is een vermoeden naar voren gekomen, dat er sprake kan zijn van brandstichting. Daarom wordt er vandaag een sporenonderzoek in het pand gedaan door de specialisten van de forensische opsporing. Er zijn al diverse getuigen gehoord en er wordt gezocht naar mensen die camerabeelden hebben van de Kerkstraat.

Getuigenoproep

De politie vraagt iedereen die iets gehoord of gezien heeft, dat te maken kan hebben met de brand aan de Kerkstraat 4/6 in Veendam op woensdag 05 mei om zich te melden. Ook mensen die camerabeelden hebben van de Kerkstraat of de nabije omgeving in de avond van woensdag 05 mei wordt gevraagd contact op te nemen met 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).