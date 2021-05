Nieuwe editie van ‘Ik Fiets Vriendelijk’ in mei en juli

Wielrenners die zich goed gedragen ontvangen twee groene ventieldopjes, het symbool van de vriendelijke fietser. Hiermee wil de campagne de nadruk leggen op de invloed van zowel gewenst áls ongewenst gedrag van fietsers op hun medeweggebruikers. Als het nodig is worden er ook bekeuringen uitgeschreven bij overtredingen die worden geconstateerd. Denk bijvoorbeeld aan het negeren van rood licht en hinderen van ander verkeer.

Belonen voor goed gedrag

Minimaal 8 motoren rijden gedurende twee zondagen door het Heuvelland in het kader van de campagne ‘Ik Fiets Vriendelijk - on Tour’. Dit zijn 4 motoragenten van Politie Limburg in combinatie met 4 verkeersregelaars/motards van twee motorverenigingen. De motorrijders gaan wielrenners o.a. belonen voor goed gedrag, maar ook aanspreken op ongewenst gedrag.



Signalen van bewoners

Op beide zondagen zullen motards in koppels door het Heuvelland controleren op locaties waar zich ook vaak verkeersonveilige situaties voordoen. Hiermee wordt ook geluisterd naar signalen uit het Heuvelland van bewoners die aangeven regelmatig hinder te ondervinden van fietsers op bijvoorbeeld zonnige dagen. In de afgelopen jaren zijn aan veel fietsers de groene ventieldopjes uitgereikt voor het goede gedrag, maar in sommige situaties is ook bekeurd door de politie.



Via dit beleid én de centrale coördinatie van wielertoertochten door Limburg Cycling is de spreiding van routes, kwaliteit van de tochten en communicatie met organisatoren en gemeenten flink verbeterd. Maar deze verbeterslag is slechts één onderdeel van de hele aanpak. Want er zijn ook nog veel individuele fietsers en trimclubjes die in het weekend de weg op gaan en naast de toertochten bepalend zijn voor het volledige beeld dat men van fietsers heeft. Daarom wordt via deze campagne ook deze groep in het Heuvelland gewezen op gewenst én ongewenst gedrag en de gevolgen hiervan voor alle overige fietsers.

Samenwerkingspartners

De campagne is een samenwerking tussen Politie Limburg, Limburg Cycling, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), Stichting Motard Stein, Stichting Euro Motard Service én de Stichting Ik Fiets Vriendelijk. De campagne wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, Velo-t en de Limburgse Wielergemeenten.

Milan van Wersch, Manager Limburg Cycling via 06 3104493 or Astrid Hahnraths, ROVL, 06 52555099.