Twee straatroven binnen het uur in Eindhoven

We vermoeden dat in beide gevallen gaat om dezelfde daders. We zijn op zoek naar twee licht getinte jongens tussen de leeftijd van 16 en 25 jaar oud. Ze zijn tussen de 1.70 en 1.80 meter lang met een normaal tot slank postuur. Heb je iets gezien in de buurt van de Van Kanstraat of Avocadohof in Eindhoven? Dan komen wij graag met je in contact via 0900-8844.Dat kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Heb je camerabeelden uit de omgeving? Laat het ons dan ook weten.