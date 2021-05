Man verzet zich bij aanhouding

Een agent die rond 19.45 uur bezig was met een verkeerscontrole in de Willemstraat hoorde en zag dat een man overlast veroorzaakte in de binnenstad. De man maakte een agressieve indruk. Hij schreeuwde en had een stok bij zich waarmee hij op publieke urinoirs sloeg.

De man liep in de richting van de agent, die hem sommeerde de stok te laten vallen. De man reageerde echter nergens op. Er ontstond een dreigende situatie waarbij de agent pepperspray gebruikte om hem te stoppen. De man rende echter weg, waarna de agent achter hem aan ging. Hij wist de man te stoppen maar kreeg daarbij een klap met de stok.

De man verzette zich hevig en een omstander hielp de agent om de man onder controle te krijgen. Toegesnelde agenten konden hem uiteindelijk in de boeien slaan. Hierbij spuugde de man twee agenten in het gezicht.

De man is aangehouden op verdenking van vernieling en mishandeling. Hij is overgebracht naar het cellencomplex.

2021204828 (hp)