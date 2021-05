Man aangehouden na bijtincident met hond

Donderdagmiddag 6 mei was de man met zijn loslopende hond in de Jozef Israelstraat. De hond heeft toen een kat gebeten die zwaargewond raakte. Diverse omwonenden zagen het gebeuren en gingen de straat op. De gemoederen liepen hierbij op. De eigenaar van de hond uitte doodsbedreigingen naar een aantal mensen die zich hierdoor ernstig bedreigd voelden. De politie is ter plaatse geweest en heeft getuigenverklaringen opgenomen. Twee personen hebben aangifte gedaan van bedreiging. De eigenaar van de kat heeft aangifte gedaan vanwege het bijtincident. Zaterdagochtend is – met toestemming van de officier van justitie - de verdachte aangehouden en is de hond in beslag genomen. De politie doet verder onderzoek.