Ernstig ongeval ; Politie zoekt getuigen

Rond 04.00 uur kreeg de politie een melding van een ongeval. Ter plaatse bleek dat twee opzittenden van een bromfiets op de dr. Welfferweg, door onbekende reden van de weg zijn geraakt en in een greppel terecht kwamen. Zij waren niet aanspreekbaar en liepen ernstig letsel op. Uit het onderzoek is gebleken dat de slachtoffers uit de richting van Maartensdijk kwamen en in de richting van Westbroek reden. Verder is nog onduidelijk onder welke omstandigheden de beide jongens, woonachtig in Maartensdijk respectievelijk 16 en 18 jaar oud, van de weg zijn geraakt met hun bromfiets.