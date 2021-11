Getuigenoproep: aanrijding met fietser in Soest

De fietser raakte hierbij zwaargewond en is enkele dagen later aan zijn verwondingen overleden. Die ochtend komt de bestuurder van de auto uit de Pimpelmees gereden en wil rechtsaf slaan naar de Koningsweg. Ze kruist het fietspad en ziet hierbij de fietser over het hoofd. De man komt tegen de auto aan en wordt met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie zoekt getuigen van het ongeval. Heeft u het ongeval zien gebeuren? Heeft u beelden op de dashcam staan? Wij komen graag met u in contact. U kunt uw beelden via onderstaande link uploaden of u kunt bellen met de politie op 0900-8844.