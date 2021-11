Twee verdachte vrouwen aangehouden bij seniorencomplex in Wormerveer

Een melder belde de politie dat er twee vrouwen geknield bij de ingang van het seniorencomplex zaten en probeerde binnen te komen. Daarna liepen zij in het complex rond en hij vertrouwde dit niet. De agenten troffen ter plaatse een grijze personenauto met Frans kenteken aan met twee inzittenden. Bij controle van de identiteitsdocumenten kregen de agenten het vermoeden dat deze niet echt waren. Ook vonden zij in- en naast de auto inbrekersgereedschap. De twee vrouwen zijn aangehouden voor identiteitsfraude en mogelijk insluiping van het seniorencomplex. Het voertuig van de verdachten is voor onderzoek meegenomen naar het politiebureau.



De politie vraagt mensen te bellen naar 0900-8844 als zij in de buurt verdachte situaties of de grijze personenauto hebben gezien.



20211239087