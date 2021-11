Cybercriminelen lichten vrouw op drie verschillende manieren op

De oplichtingen begonnen met de 1-cent-truc. Toen het slachtoffer op 4 november via Marktplaats haar schoenen aanbood, werd zij via WhatsApp benaderd door een vrouw die interesse had in de schoenen. De vrouw vertelde het slachtoffer dat zij vaker was opgelicht en daarom wantrouwig was geworden. De oplichtster vroeg het slachtoffer om via een betaalverzoek 1 cent over te maken naar een rekening, zogenaamd om te verifiëren of zij een betrouwbare verkoper was. Na het invullen van haar bankgegevens via dit valse betaalverzoek zag het slachtoffer vervolgens dat er verschillende bedragen van haar rekening waren afgeschreven.



Bankhelpdeskfraude

Later die dag werd het slachtoffer gebeld door een man die zich voorstelde als bankmedewerker. Volgens de medewerker waren er frauduleuze activiteiten te zien op haar rekening, maar hij zou alles voor haar oplossen. Hij vroeg het slachtoffer naar haar rekeningnummers met de bijbehorende pincodes. Ook moest zij al haar pinpassen doorknippen. Enige tijd later kwam een zogenaamde collega van de bankmedewerker de passen bij de vrouw ophalen. Deze ‘collega’ is daarna vertrokken met de pinpassen en de mobiele telefoon van het slachtoffer.



Het signalement van deze man is als volgt:

25-30 jaar

donker bruin/zwart krullend haar

blauwe ogen

lichte huidskleur

donkere pantalon

wit overhemd met opdruk met figuurtjes

nette donkere schoenen

verzorgd uiterlijk

Bekenden slachtoffer benaderd via WhatsApp

Helaas voor het slachtoffer hielden de oplichtingen hier niet op. Een dag later ontvingen meerdere vrienden en kennissen een WhatsApp-bericht via het nummer van het slachtoffer, met het verzoek om 5000 euro over te maken via een betaallink. Gelukkig trapte geen van de bekenden van het slachtoffer in deze oplichting.

In totaal is de vrouw 245 euro kwijtgeraakt. Ook werd een bedrag van 73.000 euro van de spaarrekening naar de betaalrekening van het slachtoffer overgemaakt. Gelukkig kon net op tijd worden voorkomen dat dit bedrag werd overgemaakt naar een criminele rekening.

Getuigen gezocht

Heeft u een man gezien die aan het signalement van de zogenaamde collega van de bankmedewerker voldoet, op donderdag 4 november in de omgeving van het Jozef Israelplein in Den Haag? Of heeft u andere informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Laat u het dan alstublieft weten via 0900-8844. Anoniem melden kan ook, via 0800-7000.

Slachtoffer internetoplichting?

Het is belangrijk om aangifte te doen als u het slachtoffer bent geworden van internetoplichting. U kunt op meerdere manieren aangifte doen; onder meer op een politiebureau. We raden u echter aan om via Politie.nl aangifte te doen.