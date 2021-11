Bijna 30.000 euro buitgemaakt via '1 cent betaalverzoek'-methode

De recherche was een onderzoek gestart na aangifte van de ING waarbij er ruim honderd fraudedossiers vermoedelijk te koppelen zijn aan de verdachte. Naast de diefstal van bijna 30.000 euro werd nog geprobeerd om zo’n 17.000 euro van slachtoffers afhandig te maken. De bank wist dit nog te voorkomen.



1 cent-methode

Uit het onderzoek blijkt dat de verdachte contact legde met slachtoffers die een artikel aanboden op een handelssite. Doordat de slachtoffers hun telefoonnummers ook op de handelssite hadden gezet, kon het contact worden gelegd via WhatsApp. De zogenaamde koper wilde vervolgens weten of de aanbieder wel te vertrouwen was omdat hij eerder slechte ervaringen had via online aankopen. Om na te gaan of de aanbieder wel zegt wie hij is, vroeg de ‘koper’ een (paar) cent over te maken.



Bij de overschrijving wordt namelijk ook je volledige naam zichtbaar en bij dergelijke oplichting wordt ook vaak de smoes gebruikt dat op deze manier ook het juiste rekeningnummer doorgegeven wordt. Soms wordt ook om een kopie van het ID-bewijs gevraagd.



Voor het overmaken van de cent, stuurde de zogenaamde koper een betaallinkje. De slachtoffers, de aanbieders van de artikelen, dachten via de link op de bank-website terecht te komen. Maar die link verwees naar een nep-website waardoor alle gegevens die hier ingevuld werden rechtstreeks naar de oplichter gingen. De oplichter kon vervolgens op de rekeningen inloggen en zijn telefoon koppelen aan de rekeningen van de slachtoffers waardoor hij geld kon overschrijven.



Mannen- en vrouwennamen

In het onderzoek kwam naar voren dat de verdachte meerdere telefoonnummers en verschillende mannen- én vrouwennamen gebruikte om in contact te komen met slachtoffers. Ook werden er diverse verzendadressen gebruikt voor de zogenaamd gekochte artikelen, voornamelijk schoenen, horloges en kleding.



Aanhouding

Woensdag 17 november werd de verdachte aangehouden. In zijn woning werd een doorzoeking verricht om goederen en gegevensdragers in beslag te nemen die verder in het onderzoek kunnen worden gebruikt. Het onderzoek wordt voortgezet.



Doe altijd aangifte!

Bent u slachtoffer geworden van een dergelijke oplichtingstruc? Doe dan altijd aangifte bij de politie! Dat kan bijvoorbeeld via 0900 - 8844. Meer informatie over aangifte doen? Bekijk dan deze pagina. Hoe meer informatie de politie heeft over deze vorm van cybercrime, hoe beter we daders kunnen opsporen en vervolgen. Daarnaast investeren we in preventie door zoveel mogelijk kennis over de aanpak van oplichters te delen. De politie adviseert om alert te blijven op de diverse vormen van oplichting.