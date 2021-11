Aanhoudingen voor verkoop slagtand olifant

Rechercheurs van team milieu kwamen de twee op het spoor nadat zij op internet een advertentie tegenkwamen waarin de ivoren slagtand van de olifant te koop werd aangeboden. De handel in ivoor is aan strenge internationale regels gebonden, om zogenoemd ruw ivoor te mogen verkopen moet je in het bezit zijn van de juiste papieren. Een Europees handelscertificaat is vereist, en dat wordt sinds 1 maart 2019 in Nederland niet meer afgegeven. Deze strenge regels zijn er om olifanten wereldwijd te beschermen tegen stroperij en uitsterven. Het verkopen van ivoor is daarom strafbaar, er staat een gevangenisstraf van maximaal zes jaar op.

De twee verdachten zijn na een nacht in de cel en verhoor in vrijheid gesteld. Zij wachten op vervolgbeslissing van het Openbaar Ministerie.