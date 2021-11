Drie verdachten aangehouden na woningoverval

Op woensdagochtend omstreeks 07.35 uur kwam een melding binnen op het Operationeel Centrum dat er een overval was gepleegd door meerdere daders. Een slachtoffer, de bewoner van de woning, was bij de overval gewond geraakt. Hij is vermoedelijk geslagen met een voorwerp. De man is ter controle naar het ziekenhuis gebracht met een ambulance. Van hem wordt nog een verklaring opgenomen. Het is nog niet bekend of de overvallers ook goederen hebben buitgemaakt.

Na deze melding stelden politieagenten in de buurt direct een onderzoek in. Er is met veel politieagenten in de wijk gezocht naar de daders. Een groep ME-ers, inclusief een hondengeleider, die onderweg waren voor een opleidingsdag meldden zich om mee te zoeken. Door alle politiemensen is goed in de omgeving gezocht. Ook tuinen van burgers werden hierin meegenomen. Door de politie werd een Burgernetbericht verstuurd, ook daarop werd door burgers gereageerd. De vele extra ogen in de wijk hadden resultaat, want ongeveer anderhalf uur na de overval zaten drie verdachten in de cel.

Twee van de aangehouden verdachten zijn gewond geraakt omdat ze bij hun aanhouding zijn gebeten door een politiehond. Een GGD-arts kwam naar het bureau voor behandeling van de bijtwonden.

Onderzoek gaat verder

De politie gaat verder met het onderzoek. Er zijn sporen afgenomen door rechercheurs en voorwerpen in beslag genomen door de politie die kunnen dienen als bewijs. In de buurt van de plaats delict is onder andere een vuurwapen aangetroffen. Dat is in beslag genomen voor verder onderzoek.

De identiteit van de drie aangehouden verdachten is nog niet vastgesteld, ook dat is nog onderwerp van onderzoek door de recherche.

Getuigen gezocht

Omdat de politie graag zoveel mogelijk informatie verzamelt die zou kunnen helpen bij het completeren van de puzzel, vragen we getuigen of zij zich bij ons willen melden. Hebt u vóórdat de overval plaatsvond, dus in de vroege ochtend van woensdag 17 november 2021, iets gezien in de omgeving van de Colijnspolder dat verband kan houden met deze woningoverval? Personen die zich verdacht ophielden in de buurt? Vreemde voertuigen die niet in de buurt thuishoren? Of hebt u hier zelfs camerabeelden van? Laat het dan alstublieft aan de politie weten. U kunt uw informatie doorgeven via de telefoon, op het algemene nummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Ook kunt u het tipformulier onderaan deze pagina invullen. Uw tips worden dan doorgegeven aan de rechercheurs die met de zaak bezig zijn.