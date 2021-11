Getuigen gezocht van poging overval op winkel

Rond 16.30 uur kwamen er twee mannen de winkel binnen. Een van de mannen liep naar de kassa en eiste dat de medewerkster de kassa openmaakte. Doordat een andere medewerker de winkel in kwam lopen en begon te schreeuwen liepen de mannen de winkel weer uit. Vermoedelijk zijn zij richting het centrum gelopen.

De twee mannen konden als volgt worden omschreven:

Donkere huidskleur

Donkere gladde winterjas met capuchon

Donkere broek

Slank postuur



Donkere huidskleur

Trui met witte letters

Zwarte joggingbroek

Slank postuur

Beide mannen hadden een mondmasker op.

Getuigen gezocht

Politie was snel ter plaatse maar heeft niemand meer aangetroffen. Camerabeelden worden veiliggesteld en onderzocht. We zijn ook op zoek naar getuigen die mogelijk gezien hebben waar de twee mannen naartoe gingen. Heeft u iets gezien? Meld dit dan bij ons via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.