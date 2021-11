Identiteit vierde verdachte drugslab bekend

Op dinsdagavond 2 november jl. werden in Opsporing Verzocht beelden getoond van een tot dan toe onbekende man. Naar aanleiding van de uitzending van het opsporingsprogramma kreeg de politie enkele tips. Uit onderzoek is de identiteit van de man vastgesteld. De 27-jarige inwoner uit Etten-Leur is maandagochtend gearresteerd en verhoord. Het opsporingsbericht met de beelden is verwijderd. De politie sluit meer aanhoudingen in het onderzoek naar het drugslab niet uit.