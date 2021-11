Getuige gezocht voor oorlogsmisdrijven in Suriname

Na de arrestatie van de verdachte liet de politie al weten dat er getuigen worden gezocht. Het gaat om verklaringen over de zogeheten ‘zuiveringsacties’ in het Brokopondogebied, in de omgeving van Brownsweg in juni 1987. Het Surinaamse Nationaal Leger voerde hier acties uit waarbij burgers om het leven zijn gebracht. Onderzoek van het Team Internationale Misdrijven van de Dienst Landelijke Recherche wijst erop dat de verdachte, een 55-jarige Nederlander geboren in Suriname, daarbij betrokken was.

Amnestie

De Surinaamse amnestiewet uit 1992 staat niet in de weg aan de vervolging in Nederland van oorlogsmisdrijven (en commune delicten zoals moord) die zijn gepleegd tijdens de Surinaamse binnenlandse oorlog. Ook hebben verschillende hoge Surinaamse rechtscolleges bepaald dat toepassing van de Surinaamse Amnestiewetgeving in strijd is met de Surinaamse grondwet en mensenrechtenverdragen.

Getuigenoproep Bureau 020

De mogelijke getuige zou de verdachte in de Surinaamse taal hebben aangesproken, omdat hij de verdachte herkende als degene die familieleden van hem heeft doodgeschoten bij Brownsweg. Dit gesprek zou hebben plaatsgevonden in april 2016 op de Kinkerstraat, tussen de Jan Pieter Heijenstraat en de Ten Katemarkt. Deze mogelijk getuige is een Surinaamse man die toen ongeveer 45-50 jaar oud was. Het regionale opsporingsprogramma Bureau 020 besteedt vandaag op AT5 aandacht aan deze zaak.

Team Internationale Misdrijven

Heeft u informatie die op deze zaak van toepassing is en die relevant kan zijn voor het onderzoek? Deze kunt u delen met het Team Internationale Misdrijven via warcrimes@politie.nl.

De rechter-commissaris heeft de voorlopige hechtenis van de verdachte vorige week met 90 dagen verlengd.

Bureau 020: tv-uitzending woensdag 17 november 2021 om 18.05 uur op AT5.

De getuigenoproep in Bureau 020 is ook te zien via deze weblink