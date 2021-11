Onderzoek naar drugsvondst in Rijssen nog in volle gang

De partij drugs is na eerste onderzoek ter plaatse, op een andere locatie vernietigd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Voor de politie is er niets dat er op wijst dat het transportbedrijf in kwestie iets met deze vondst te maken heeft. Het bedrijf verleent alle medewerking.

“Bedreigingen”

In Rijssen en omgeving gingen geruchten rond dat het bedrijf en haar medewerkers zouden worden bedreigd naar aanleiding van deze vondst. Dit is door de politie direct ontkracht. Er is geen enkele bedreiging bij het bedrijf of elders binnengekomen.

