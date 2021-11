Getuigen gezocht van woningoverval

De 65-jarige man deed de deur van zijn woning open toen er geklopt werd. Drie mannen verschaften zich toegang tot zijn woning. De eigenaar raakte in gevecht met twee van de indringers. Nadat de mannen verschillende goederen buit hadden gemaakt gingen ze er lopend vandoor. Het is onduidelijk in welke richting de overvallers zijn vertrokken. De drie overvallers hebben een getinte huidskleur en zijn ongeveer 35 jaar oud.

De politie onderzoekt de woningoverval en is benieuwd of iemand in de buurt van de Muiderwaard rond 21.30 uur iets heeft gezien van de overval of de drie overvallers heeft zien aankomen of vertrekken. Heeft u iets gezien? Meld dit dan bij ons via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2021239973