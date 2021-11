Beroving na online verkoopafspraak

De vrouw had rond 15.40 uur afgesproken met een mogelijke koper, nadat ze een heuptasje te koop had gezet op een verkoopsite. Als de vrouw de koper ontmoet bij haar auto, die ze heeft geparkeerd bij een bruggetje op de Bosplaat, lijkt er in eerste instantie niets aan de hand. Maar als zij haar tas vanaf de bijrijdersstoel pakt om daaruit het heuptasje te pakken, valt hij haar aan en trekt de tas uit haar handen. De vrouw valt op de grond, en de verdachte rent er met de tas vandoor. De vrouw rent er nog achter aan, maar tevergeefs.



De politie heeft diezelfde middag in de buurt nog onderzoek verricht, maar helaas nog niemand kunnen aanhouden. De vrouw heeft gelukkig geen ernstig letsel opgelopen, maar is wel heel erg geschrokken.



Getuigen en beelden gezocht

De politie zoekt getuigen die 17 november mogelijk iets hebben gezien in de buurt van de Bosplaat, rond 15.30 – 16.30 uur. Ook mensen die in de omgeving wonen en camerabeelden vanaf hun huis of geparkeerde auto hebben, kunnen waardevolle informatie hebben vastgelegd. U kunt uw tips en beelden delen via onderstaand tipformulier of via onderstaande telefoonnummers.

Wees voorzichtig

De politie adviseert om bij een verkoopafspraak via internet extra alert te zijn op kwaadwillenden. Het advies is daarom om vooraf zo veel mogelijk gegevens van de verkoper of koper te vragen en deze te verifiëren, onder meer via deze zoekoptie. Daarnaast is het advies om overdag af te spreken op een openbaar toegankelijke plek, op een plek waar veel mensen komen en bij voorkeur iemand mee te nemen tijdens de verkoopafspraak.