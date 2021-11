Onderzoek afgesloten naar dood Arzu

Schiedam - Er zijn geen aanwijzingen dat de 21-jarige Arzu, die op 23 oktober dood werd aangetroffen in het water van de Nieuwe Maas bij Vlaardingen, door een misdrijf om het leven gekomen. Dat is de conclusie van het onderzoek dat het rechercheteam onder leiding van het Openbaar Ministerie heeft uitgevoerd. Het is zeer aannemelijk dat de Bulgaarse in de late avond van 22 oktober op de Maasboulevard in Schiedam in het water terecht is gekomen en vervolgens is verdronken. Door welke oorzaak zij te water is geraakt, is uit het onderzoek niet gebleken.