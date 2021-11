Illegaal vuurwerk in beslag genomen

Agenten waren getipt over de mogelijke aanwezigheid van vuurwerk in de woning en bezochten rond 16.45 uur het pand. Daarbij namen ze het vuurwerk in beslag. De bewoner van het pand zal later op het politiebureau worden uitgenodigd voor verhoor. Een specialistisch bedrijf heeft het vuurwerk afgevoerd.

Melden vuurwerk

Heeft u tips over partijen illegaal vuurwerk die ergens liggen opgeslagen? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0900-7000 of hun website.